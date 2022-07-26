Выпила бутылку коньяка на спор: в Саратове 14-летняя девочка отравилась алкоголем

Дени пострадали от неразумного поведения

В Саратове 14-летняя девочка отравилась алкоголем, она выпила бутылку коньяка на спор. Вчера, 25 июля, в 17.15 бригада «скорой помощи» выезжала в Октябрьский район. По данным источника, 14-летняя девочка на спор выпила бутылку коньяка. Госпитализация ей не понадобилась. Девочке оказали помощь на дому и передали в руки родителей.

В 20.30 аналогичный случай произошел в Ленинском районе. 15-летний мальчик в компании друзей употребил водку, колу и шампанское. После коктейля подросток попал в больницу.

Напомним, всего день назад в Саратове 12-летний школьник отравился алкоголем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.