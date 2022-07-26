Заправка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратове водитель украл и перепродал дальнобойщикам 5,8 тонн топлива. Об этом сегодня, 26 июля, рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.
В полицию обратился директор организации и рассказал, что один из его сотрудников похитил 5882 литра дизельного топлива. Ущерб составил более 317 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали 62-летнего мужчину, который ранее работал в пострадавшей организации водителем-экспедитором. По предварительной информации, похищенное он продавал на трассе дальнобойщикам, а вырученные деньги успел потратить.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый сознался в содеянном.
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