Заправка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове водитель украл и перепродал дальнобойщикам 5,8 тонн топлива. Об этом сегодня, 26 июля, рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился директор организации и рассказал, что один из его сотрудников похитил 5882 литра дизельного топлива. Ущерб составил более 317 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали 62-летнего мужчину, который ранее работал в пострадавшей организации водителем-экспедитором. По предварительной информации, похищенное он продавал на трассе дальнобойщикам, а вырученные деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый сознался в содеянном.

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