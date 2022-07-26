фото: ГИБДД

В Заводском районе пенсионер на иномарке сбил женщину. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 25 июля, в Заводском районе Саратова произошло ДТП. В районе 6:40 на Ново-Астраханском шоссе 68-летний водитель Skoda сбил 60-летнюю женщину. Сообщается, что пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

Пожилая женщина доставлена в больницу.

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