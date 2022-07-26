фото: ГИБДД

В Марксовском районе фура с прицепом въехала в легковушку. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 25 июля, в 14:35 на 326 километре автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-

Волгоград произошло ДТП. По данным ведомства, 44-летний водитель фуры Volvo FN Truck с прицепом не смог выбрать безопасную дистанцию до впереди идущего ТС и въехал в автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился мужчина 45 лет.

В результате аварии госпитализирована 42-летняя пассажирка легковушки.

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