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Происшествия26 июля 2022 5:37

В балаковской школе горел подвал

Пострадавших нет
Евгений Бадиков
фото: АРХИВ

фото: АРХИВ

В Балаковской школе горел подвал. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 25 июля в 13:13 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: Балаково, ул. 30 лет Победы, 24, здание средней школы №21.Известно, что горел мусор в подвале на площади в 5 квадратных метров. На вызов выезжали 6 единиц пожарной техники.

Пожар удалось потушить к 13:30. Пострадавших нет.

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