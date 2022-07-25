В Заводском районе молодая женщина выпала из окна

"Скорая помощь" в Саратове

Сегодня утром, 25 июля, в Заводском районе Саратова молодая женщина выпала из окна. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел около 9:00 по адресу Крымский тупик,5. Девушка 28 лет выпала из окна второго этажа. Пострадавшую увезла бригада скорой помощи.

Пострадавшая получила характерные для падения с высоты травмы средней тяжести.

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