В центре Саратова снесут дом дореволюционной постройки, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии города.

Распоряжение № 219-р 22.07.22 постановляет расселить и снести многоквартирный дом, расположенный по адресу Саратов, улица Тулупная, дом № 22 (литера В1В2). Это дом, построенный 105 лет назад.

Жители должны в течение трех месяцев освободить квартиры. Муниципальных помещений в здании нет. Снести дом должны до 1 июля 2024 года.

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