В кафе на саратовском Проспекте пенсионерка украла у женщины рюкзак

фото: Яндекс Карты
В кафе на Проспекте в Саратове пенсионерка украла у женщины рюкзак. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
В заявлением во Фрунзенский райотдел полиции обратилась 46-летняя женщина. Горожанка рассказала, что она сидела в столовой на проспекте Столыпина, и отлучившись ненадолго, не увидела рюкзака, в котором находились документы, ключи, паспорт, сотовый телефон и деньги.
Ущерб женщина оценила в 9300 рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 74-летняя жительница Заводского района. Похищенное изъято.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.