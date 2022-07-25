В кафе на саратовском Проспекте пенсионерка украла у женщины рюкзак

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В кафе на Проспекте в Саратове пенсионерка украла у женщины рюкзак. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В заявлением во Фрунзенский райотдел полиции обратилась 46-летняя женщина. Горожанка рассказала, что она сидела в столовой на проспекте Столыпина, и отлучившись ненадолго, не увидела рюкзака, в котором находились документы, ключи, паспорт, сотовый телефон и деньги.

Ущерб женщина оценила в 9300 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 74-летняя жительница Заводского района. Похищенное изъято.

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