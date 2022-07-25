фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове за тонировку наказали 198 водителей. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Начиная с 12 апреля инспекторы ГИБДД начали проводить рейдовое мероприятие «Тонировка». Оно направлено на выявление среди автолюбителей нарушителей, которые превышают допустимые нормы при тонировании стекол.

Всего в Саратове с 15 апреля по 20 июля полицейские остановили 11,6 тысячи водителей за рулем тонированных автомобилей. Из них 120 нарушителей оштрафовали, 78 — арестовали, которые отказались добровольно снимать тонировку. Штраф составляет 500 рублей.

— С мраком правого нигилизма правонарушителей инспекторы ГИБДД борются ежедневно, возвращая всех заблудших и упрямых фанатов тонировки к спасительному свету в салоне авто, — сообщает ведомство.

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