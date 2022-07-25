В Саратовской области родились Светозар и Стефан

Фото: Архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошлую неделю в Саратовской области родились 200 малышей. Таковы данные, опубликованные региональным управлением ЗАГСа. Всего в отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса было зарегистрировано 119 мальчиков и 81 девочка.

Редкими и необычными именами недели стали Емельян, Светозар, Вениамин, Роза и Стефан.

Больше всего новорожденных зарегистрировал отдел ЗАГС по Энгельсу. Там свидетельство о рождении за неделю получили 49 малышей, в отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова записали 45 маленьких саратовцев, в отделе ЗАГС Кировского района зарегистрировано 32 новорожденных.

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