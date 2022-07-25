Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 8:06

В Саратовской области родились Светозар и Стефан

За неделю в Саратовской области родились 200 малышей
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошлую неделю в Саратовской области родились 200 малышей. Таковы данные, опубликованные региональным управлением ЗАГСа. Всего в отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса было зарегистрировано 119 мальчиков и 81 девочка.

Редкими и необычными именами недели стали Емельян, Светозар, Вениамин, Роза и Стефан.

Больше всего новорожденных зарегистрировал отдел ЗАГС по Энгельсу. Там свидетельство о рождении за неделю получили 49 малышей, в отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова записали 45 маленьких саратовцев, в отделе ЗАГС Кировского района зарегистрировано 32 новорожденных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.