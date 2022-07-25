Экспедиция-фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» стартовал в Саратове

фото: пресс-служба МВП

В воскресенье, 24 июля в Саратов прибыла делегация XXI Международной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов». В этом году маршрут экспедиции традиционно пройдет по городам Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов.

Встреча делегации состоялась в Парке Победы. В рамках мероприятия состоялась экскурсия по этнографическому комплексу «Национальная деревня народов Саратовской области», а также по Музею боевой и трудовой славы. Участникам фестиваля презентована мордовская национальная кухня и выступление мордовских творческих коллективов.

Гостей встречали министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина; министр культуры Саратовской области Наталья Щелканова; председатель Общественной палаты области, директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин отметил, что фестиваль «Волга – река мира» помогает укреплению единства многонационального народа России.

— Сегодня в двадцать первый раз проходит этнокультурный фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов». Это мероприятие посвящено культуре и традициям всех народов, проживающих на Волге. Федеральное агентство по делам национальностей традиционно поддерживает фестиваль, потому что он действительно помогает установить дружеские отношения между людьми, а также откровенно, без галстуков, поговорить о волнующих вопросах. Фестиваль помогает нам стать немного ближе друг к другу, немного добрее, помогает укреплению единства нашего многонационального народа, - отметил Станислав Бедкин.

Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина отметила тот факт, что фестиваль-экспедиция «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» берет старт в одном из самых многонациональных регионов России – Саратовской области.

После мероприятия участники фестиваля отправились на теплоходе «Федор Достоевский» по Волге.

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