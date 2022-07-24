Набережная в Вольске, вид с воздуха

В Вольске реконструируют набережную и пляж. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Роман Бусаргин.

В Вольске идет второй этап ремонта набережной. К сегодняшнему дню на 80 процентов выполнены подпорные стенки. Ожидается, что работы завершатся в конце ноября, а следующий год остаётся благоустройство территории.

Бусаргин напомнил, что инициативой отремонтировать набережную выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. При поддержке спикера Госдумы на объект выделили федеральное финансирование в размере 584 миллионов рублей.

- Обновленная набережная завершит пешеходную зону по ул. Революционной, реконструкция которой была окончена в прошлом году, - сообщил врио главы региона.

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