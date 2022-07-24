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Происшествия24 июля 2022 9:41

В Балаково из-за молнии вспыхнул коттедж

Из дома спасено ценностей на 5 миллионов рублей
Евгений Бадиков

В Балаково из-за молнии вспыхнул коттедж. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 23 июля 18:18 на пульт диспетчера экстренной службы поступил сигнал о пожаре в двухэтажном коттедже. Дом находится на улице Береговой, огонь охватил 8 квадратных метров. На место выезжали два пожарных расчета, пострадавших нет.

— Из жилища спасено материальных ценностей на 5 миллионов рублей — уточнили в городской администрации.

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