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Общество24 июля 2022 5:53

В поселке Соколовом появится бассейн и ледовая арена

В Саратов с визитом прибыл Вячеслав Володин
Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал Володин Саратов

фото: ТГ-канал Володин Саратов

В поселке Соколовом появится бассейн и ледовая арена. Об этом сообщает ТГ-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов предложил местным властям вариант развития инфраструктуры Соколового, который недавно стал частью города.

Также спикер Госдумы обратил внимание на необходимость решить вопрос транспортной доступности и наличия троллейбусного маршрута в поселке.

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