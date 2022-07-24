фото: ТГ-канал Володин Саратов
В поселке Соколовом появится бассейн и ледовая арена. Об этом сообщает ТГ-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».
Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов предложил местным властям вариант развития инфраструктуры Соколового, который недавно стал частью города.
Также спикер Госдумы обратил внимание на необходимость решить вопрос транспортной доступности и наличия троллейбусного маршрута в поселке.
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