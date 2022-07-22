фото: администрация БМР

В Балашове подростки разгромили общественный туалет. Об этом сообщает администрация Балашовского муниципального района.

Сегодня, 22 июля, в социальных сетях появилась публикация с официальной страницы БМР. В посте указано, что вчера днем, 21 июля, подростки-вандалы разбили дверь общественного туалета в городском парке.

— Обращаем ваше внимание, что в парке установлены камеры видеонаблюдения, которые смогли зафиксировать произошедшее. К сожалению, уже не в первый раз ущерб городскому имуществу причиняют подростки. Видеозапись уже отправлена в правоохранительные органы, — сообщает администрация.

— Уважаемые балашовцы! Призываем вас бережно относиться к общественному имуществу и учить этому ваших детей! Подросткам трудно осознать последствия противоправных действий, но по закону за действия и ущерб, причиненный несовершеннолетними, несут ответственность родители. Подросток тоже не останется безнаказанным - ребенка в такой ситуации поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, — предупреждают родителей и подростков.

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