На Чернышевского Toyota сбила женщину

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 22 июля, в Саратове на улице Чернышевского Toyota сбила женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 13:45 на пересечении улиц Чернышевского и Провиантская. Автомобиль Toyota сбил 52-летнюю женщину.
Все данные устанавливаются, пострадавшая в больнице.
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