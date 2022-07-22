На Чернышевского Toyota сбила женщину

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 22 июля, в Саратове на улице Чернышевского Toyota сбила женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 13:45 на пересечении улиц Чернышевского и Провиантская. Автомобиль Toyota сбил 52-летнюю женщину.

Все данные устанавливаются, пострадавшая в больнице.

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