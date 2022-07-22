Фото: Правительство области

Врио Губернатора Роман Бусаргин обсудил с экспертами экологическое благополучие Саратовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

С участием депутатов государственной думы Роман Бусаргин обсудил с экологами ряд важных тем. В их числе вопросы адаптации к изменениям климата в Саратовской области, государственную политику в области обращения с отходами производства, перспективы увеличения доли возобновляемых источников энергии.

Обсуждался проект «Зеленая экономика» в области обращения с ТКО и возобновляемыми источниками энергии. На данный момент в области действуют три сортировочных комплекса и 19 мусороперегрузочных станций. В Энгельсе создан новый полигон вместимостью в 350 тысяч тонн. С прошлого года там идёт переработка органических отходов. В этом году планируется начать её и в Балаково. Так же в Саратовской области успешно проходит реализация проекта «Экология». Доля отсортированных ТКО составляет почти 83 процента относительно нормативных 52,4.

Говоря о возобновляемых источниках энергии Роман Бусаргин упомянул четыре солнечных электростанции, действующих в области, уже запланировано строительство ещё одной.

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