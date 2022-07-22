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Общество22 июля 2022 9:37

Саратовский фонтан на набережной Космонавтов остался без светомузыки

Проводятся ремонтные работы
Савва Чуйченко
Фото: КП-Саратов

Фото: КП-Саратов

Фонтан на набережной Космонавтов временно останется без светомузыки, сообщает мэрия Саратова.

В связи с технической неисправностью динамический светомузыкальный фонтан в Волгоградском водохранилище на набережной Космонавтов с 22 июля будет работать в статичном режиме без светомузыкального сопровождения.

Ремонтные работы предполагается закончить в течении двух недель.

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