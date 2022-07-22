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Общество22 июля 2022 5:23

Молодая пара пешеходов пострадала в ДТП в центре Саратова

Девушку и парня сбил мужчина на иномарке
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Молодая пара пешеходов пострадала в ДТП в центре Саратова. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера вечером, 21 июля, в центре Саратова произошло ДТП.

Напротив дома 131 по улице Мичурина 31-летний водитель Honda Civic сбил молодую пару - 21-летних парня и девушку. Пешеходы с травмами госпитализированы.

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