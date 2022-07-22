Володин: Дом культуры в ЗАТО Светлом обновят к 1 июня 2023

Володин в ЗАТО Светлый

Дом культуры в ЗАТО Светлом полностью обновят к 1 июня 2023, об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Ранее жители поселка жаловались Вячеславу Володину на состояние кровли ДК: она постоянно протекает. Средства на ремонт изыскали в рамках благотворительного проекта. Будет укреплена аварийная стена здания.

Вячеслав Володин предложил местным властям до 1 октября просчитать, сколько денег потребуется для капитального ремонта здания. Проект планируется сдать к следующему лету, когда обновленный Дом культуры заработает.

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