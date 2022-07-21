Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиалайнер из Новосибирска совершил вынужденную посадку в Саратове, об этом сообщил портал v1.ru.

Самолёт Embraer RJ-170 авиакомпании S7 следовал из Новосибирска в в Волгоград, однако обширный грозовой фронт над Волгоградом не оставил экипажу ни малейшего просвета. Учитывая остаток топлива на борту, командир принял решение повернуть к запасному аэропорту в Саратове, где в 13:00 лайнер успешно приземлился.

Спустя двадцать пять минут ожидания на земле экипаж получил сообщение об улучшении погодных условий и самолёт вновь поднялся в небо. Общая задержка прибытия на место назначения составила два часа.

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