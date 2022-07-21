В Энгельсе мужчина изнасиловал и убил 76-летнюю женщину

В Энгельсе арестован мужчина, шесть лет назад изнасиловавший пожилую женщину и убивший жертву. Его вина доказана, сообщает следственный комитет Саратовской области.

Преступление было совершено 6 сентября 2016 года, преступнику на тот момент было 27 лет. На грунтовой тропе между улицами Узморской и Ростовской города Энгельса он встретил незнакомую 76-летнюю женщину. Пользуясь беспомощностью старушки, злоумышленник изнасиловал ее, а после нанёс множество ударов кулаками, ногами, попавшими под руку предметами. Жертва скончалась на месте от травм головы и шеи.

Преступление оставалось нераскрытым в течении шести лет. Но все шесть лет сотрудники следственного комитета и муниципального управления МВД продолжали работу, результатами которой стали достоверные сведения, получившие подтверждение и позволившие найти убийцу. В данный момент преступник уже задержан.

Присяжные признали мужчину виновным по трем статьям. На основании вердикта суд вскоре вынесет приговор.

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