фото: ГУ МВД

Саратовские наркополицейские задержали сожителей с 50 граммами мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД.

Сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков задержаны 27-летняя женщина и ее 22-летний сожитель. У подозреваемых изъято 25 пакетиков с мефедроном, а дома - более 50 граммов наркосодержащей смеси.

Установлено, что подозреваемые в составе группы лиц занимались закладками на территории города. Возбуждено уголовное дело.

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