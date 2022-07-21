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Происшествия21 июля 2022 13:55

Саратовские наркополицейские задержали сожителей с 50 граммами мефедрона

Подозреваемые делали закладки в различных районах города
Евгений Бадиков
фото: ГУ МВД

фото: ГУ МВД

Саратовские наркополицейские задержали сожителей с 50 граммами мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД.

Сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков задержаны 27-летняя женщина и ее 22-летний сожитель. У подозреваемых изъято 25 пакетиков с мефедроном, а дома - более 50 граммов наркосодержащей смеси.

Установлено, что подозреваемые в составе группы лиц занимались закладками на территории города. Возбуждено уголовное дело.

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