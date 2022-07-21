Фото: архив КП

В Саратове 11 человек получили тяжелые травмы глаз при покосе травы триммером, один пострадавший ослеп, такие данные публикует Клиника глазных болезней СГМУ.

- За последние две недели в Клинику глазных болезней обратились 11 больных с тяжелыми травмами глаз. Они пострадали, когда косили траву моторными косами (триммерами). Все пациенты были успешно прооперированы, но зрение одного пациента сохранить не удалось, - сообщила директор Клиники глазных болезней СГМУ Татьяна Каменских.

Врачи-офтальмологи СГМУ рекомендуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать правила личной гигиены при работе с газонокосилками, а также не тянуть с походом к специалисту, если есть травма.

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