фото: Минтранс

Закрытый на реконструкцию в Духовницком районе мост готов на 75 процентов. Об этом сообщает минтранс Саратовской области.

Старый мост через реку Малый Иргиз находился в аварийном состоянии из-за состояния несущих конструкций, был демонтирован. Длина нового моста составляет 153 м. Пять из шести его опор практически забетонированы, ведутся сложные работы по устройству последней опоры в русле реки на глубине 6 метров. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Также в рамках нацпроекта ремонтируют мост через реку Большой Иргиз в г.Пугачеве. Готовность этого объекта составляет 65 процентов. Движение по мосту организовано по половине моста. Полностью открыть движение планируют осенью.

Ремонтируют мосты и в Аткарске: на мосту по ул.Телефонная и на путепроводе через железнодорожные пути по ул.Чернышевского.

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