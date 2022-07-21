Мария Смеленко. Фото из соцсетей.

Капитан саратовской волейбольной команды «Протон» выставила на аукцион свою игровую форму. Об этом стало известно из социальных сетей.

Как сообщает официальное сообщество клуба женской волейбольной Суперлиги «Протон-Саратов», капитан и связующая саратовского «Протона» Мария Смеленко выставила на аукцион комплекты своей игровой формы, деньги с продажи которой пойдут на помощь приюту для животных.

— Наш капитан Мария Смеленко всегда готова прийти на помощь не только подругам по команде, но и «братьям нашим меньшим», особенно тем, кто очень нуждается в помощи — отмечено в посте.

Мария Смеленко (Дороничева) - российская волейболистка, выступает за саратовский «Протон» с 2019 года.

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