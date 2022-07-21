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Общество21 июля 2022 8:15

Сергей Филипенко потребовал провести проверку в Энгельсской детской боольнице

Евгений Бадиков

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко потребовал провести проверку в Энгельсской детской клинической больнице. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Поводом для проведения проверки стало сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетним пациентам. Прокуратура проверит обеспечение детей медицинскими изделиями и даст оценку действиям руководителей больницы и регионального минздрава.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пообещали в ведомстве.

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