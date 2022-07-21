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Общество21 июля 2022 6:15

Под Марксом из-за неисправной проводки сгорел жилой дом

Обошлось без пострадавших
Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 20 июля, в Марксовском районе из-за неисправной проводки сгорел жилой дом, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание было зафиксировано в 14:00 в селе Караман. На пульт дежурного сообщили о пожаре в жилом доме на улице Заречная. Сгорела кровля на площади 48 квадратных метров.

Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

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