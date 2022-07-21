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Происшествия21 июля 2022 6:02

В Энгельсе в ДТП с фурой пострадал пожилой мужчина

«Фокус» после аварии выбросило на встречку
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Энгельсе в ДТП с фурой пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера утром, 20 июля в Энгельсе произошло ДТП.

По данным ГИБДД, в 7:20 напротив дома 127 по улице Студенческой столкнулись автомобиль Ford Focus с 66-летним мужчиной за рулем и грузовик Scania с прицепом, которым управлял мужчина 39 лет. После столкновения легковушку выбросило на встречку, где она и столкнулась с «Ладой Калиной» под управлением 65-летнего водителя.

Водитель «Калины» с травмами госпитализирован в больницу.

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