В школах Саратовской области предложили ввести занятия по шахматам

Игра в шахматы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В школах Саратовской области предложили ввести факультативные занятия по шахматам. С такой инициативой выступил депутат областной думы Алексей Антонов.
Зампред правительства области Михаил Орлов поддержал инициативу.
- Это игра, на которую нужно найти педагогов, подвижников, кто будет готов учить детей. Кадры и востребованность – приоритетная задача, – отметил Орлов.
Занятия планируется вести также в группах продленного дня.
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