Бешеная собака отправила село в Воскресенском районе на карантин

Установлен карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воскресенском районе Саратовской области установили карантин из-за бешеной собаки. Соответствующее постановление за подписью Романа Бусаргина опубликовано на сайте регионального правительства.

С 18 июля в селе Медяниково Синодского МО Воскресенского района устанавливается карантин по бешенству. На территории личного подсобного хозяйства был обнаружен труп собаки, умершей от бешенства.

В селе введен карантин до проведения специальных мероприятий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.