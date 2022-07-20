Бешеная собака отправила село в Воскресенском районе на карантин

Установлен карантин
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Воскресенском районе Саратовской области установили карантин из-за бешеной собаки. Соответствующее постановление за подписью Романа Бусаргина опубликовано на сайте регионального правительства.
С 18 июля в селе Медяниково Синодского МО Воскресенского района устанавливается карантин по бешенству. На территории личного подсобного хозяйства был обнаружен труп собаки, умершей от бешенства.
В селе введен карантин до проведения специальных мероприятий.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.