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Общество20 июля 2022 19:06

Бешеная собака отправила село в Воскресенском районе на карантин

В Саратовской области ввели карантин по бешенству
Наталия Калинина
Установлен карантин

Установлен карантин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воскресенском районе Саратовской области установили карантин из-за бешеной собаки. Соответствующее постановление за подписью Романа Бусаргина опубликовано на сайте регионального правительства.

С 18 июля в селе Медяниково Синодского МО Воскресенского района устанавливается карантин по бешенству. На территории личного подсобного хозяйства был обнаружен труп собаки, умершей от бешенства.

В селе введен карантин до проведения специальных мероприятий.

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