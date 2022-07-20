Уровень организованной преступности в Саратовской области вырос на 24 процента, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В первом полугодии 2022 года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом на 24 процента возросло количество преступлений, совершенных организованной группой. Количество преступлений, совершенных преступным сообществом выросло в 16 раз (с одного случая в предыдущем полугодии до шестнадцати в этом).

Количество особо тяжких преступлений, совершенных в составе ОПГ выросло более чем в два раза, преступным сообществом - в 11 раз (с 1 до 11).

За первое полугодие 2022 года в областные суды было направлено 42 уголовных дела по указанным категориям в отношении 123 человек, из них по 17 уже были вынесены обвинительные приговоры.

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