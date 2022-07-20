Фото: министерство образования области

В Балаковском техникуме появятся две новые мастерские . Об этом сообщает Министерство образования Саратовской области.

По данным ведомства, к новому учебному году в области создадут 12 мастерских в 6 учреждениях среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Новые мастерские появятся в Базарно-Карабулакском техникуме агробизнеса, Балаковском политехническом техникуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме, Саратовском колледже кулинарного искусства, Саратовском мостостроительном колледже и Энгельсском политехникуме.

В настоящее время в промышленно-транспортном техникуме в Балакове закончены этапы ремонта и брендирования.

— В стенах новых мастерских будут получать образование более 100 студентов - судоводителей,— рассказал о ходе реализации нацпроекта «Образование» в Балаковском промышленно-транспортном техникуме им.Н.В.Грибанова директор Дмитрий Поперечнев.

Сейчас идет активная работа по ремонту помещений, брендированию мастерских во всех 6 учреждениях. Современное оборудование позволит студентам получить больше практического опыта, а учреждения будут готовить высококвалифицированные современные кадры.

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