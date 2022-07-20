Прокуратура Саратовской области добилась сноса 17 аварийных домов в суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Саратовской области провела проверку и выяснила, что в соответствии с заключениями межведомственной комиссии 17 многоквартирных домов, расположенных на территории городов Саратов, Балаково и Пугачев признаны аварийными и подлежащими сносу.

Однако, демонтаж строений в срок осуществлен не был, здания находились в полуразрушенном состоянии, к ним имелся свободный доступ посторонних лиц, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся рядом.

С целью устранения нарушений прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием о возложении на администрации районов обязанности аварийные дома, иск удовлетворен.

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