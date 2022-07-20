В Саратовской области произошло четыре несчастных случая на аттракционах

Аттракционы могут быть опасны Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области за последние два года произошло четыре несчастных случая на аттракционах.

Из-за неисправности аттракционов в регионе пострадали люди. Об этом рассказал региональный прокурор Сергей Филиппенко на очередном заседании облдумы сегодня, 20 июля.

- Из-за пробела в правовом регулировании правительство не могло издать положение, определяющее порядок регионального государственного надзора в обозначенной сфере, - отметил Филиппенко. Теперь в регионе законодательно установят контроль за безопасностью аттракционов.

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