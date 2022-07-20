Выступление главы Счетной палаты

Саратовская дума утвердила двух аудиторов Счетной палаты. Сегодня, 20 июля, за 87-заседании заксобрания были согласованы кандидатуры Виталия Кошелева и Инны Старцевой.

Инна Старцева имеет высшее техническое и экономическое образование. В 2012 поступила на работу в счетную палату. Имеет высокий профессиональный уровень.

Виталий Кошелев в 2015 поступил на работу в Счетную палату. Провел 25 проверок в предприятиях, выявил нарушений на 1,1 миллиарда рублей. По итогам проверок был составлен 71 протокол о привлечении к ответственности. Имеет благодарственные письма.

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