Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чиновников за срыв строительства пристройки к Татищевской школе. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Деньги на строительство пристройки на 240 человек для школы в Татищево были выделены еще в марте, но из-за несогласованности инстанций проект утонул в бюрократических процедурах и бесконечном движении документации.

Строительные работы не начались до сих пор, а с ходу определить виноватых не смог даже сам Вячеслав Викторович. Подчеркнув важность пристройки и относительно небольшой объем работ, Володин категорично отчитал как непосредственно вовлеченные в проект инстанции, так и вышестоящие органы, предложил профильному министру провести проверку и выяснить, кто ответственен за срыв проекта.

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