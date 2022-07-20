Звание Почетный гражданин Саратова получили Александр Демченко и Борис Громов

Награждение Александра Демченко

Звание Почетный гражданин Саратова получил Александр Демченко и Борис Громов. Сегодня, 20 июля, такое решение было утверждено на 87-м заседании Облдумы.

Александр Демченко – это главный научный сотрудник и руководитель Международного центра комплексных художественных исследований, доктор искусствоведения и заслуженный деятель искусств России.

Борис Громов – это Генерал-полковник вооруженных сил, Герой Советского Союза, ветеран Афганистана.

Оба уже имели звание Почетный гражданин Саратова.

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