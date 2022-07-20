Утес Степана Разина

Стартовал ремонт дороги к Утесу Степана Разина, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

- В мае этого года побывал на Утесе Степана Разина в Красноармейском районе. Это одно из самых прекрасный мест в Саратовской области. Сюда любят приезжать жители и туристы, - рассказал Бусаргин.

Проблемой было состояние дороги к Утесу. Дорога составляет 11 км. Ее заберут на региональный уровень и отремонтируют. Подрядчик уже приступил к работам, дорогу планируют сдать к сентябрю.

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