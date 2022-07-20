Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2022 5:26

Юная водитель «Гранты» перевернулась в Романовском районе

Авария произошла в вечернее время
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Юная водитель «Гранты» перевернулась в Романовском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 19 июля, на грунтовой дороге в Романовском районе произошло ДТП.

Рядом с домом № 1 по ул. Молодежная в селе Малое Щербедино 19-летняя девушка за рулем Lada Granta слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП девушка за рулем «Гранты» попала в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.