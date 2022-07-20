фото: ГИБДД
Юная водитель «Гранты» перевернулась в Романовском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 19 июля, на грунтовой дороге в Романовском районе произошло ДТП.
Рядом с домом № 1 по ул. Молодежная в селе Малое Щербедино 19-летняя девушка за рулем Lada Granta слетела с дороги и перевернулась.
В результате ДТП девушка за рулем «Гранты» попала в больницу.
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