фото: ГИБДД

Юная водитель «Гранты» перевернулась в Романовском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 19 июля, на грунтовой дороге в Романовском районе произошло ДТП.

Рядом с домом № 1 по ул. Молодежная в селе Малое Щербедино 19-летняя девушка за рулем Lada Granta слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП девушка за рулем «Гранты» попала в больницу.

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