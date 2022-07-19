На неделе в Саратовской области работает общественная приемная Вячеслава Володина

Приемная Володина

На этой неделе в Саратовской области откроется выездная общественная приемная Вячеслава Володина. Она будет работать в разных районах региона. Информацию публикует Телеграм-канал Володин Саратов. Приемная работает ежедневно.

В среду, 20 июля, в Петровском и Новобурасском районах прием открыт с 10:00 до 12:00, по адресу Петровский р-н, с. Кожевино, ул. Первомайская, д. 48 (здание ДК). И с 13:00 до 15:00 по адресу Новобурасский р-н, с. Чернышевка, ул. Чернышевского, д. 36А (здание ДК).

В четверг, 21 июля, в Балтае и Базарном Карабулаке общественную приемную можно посетить с 09:00 до 12:30 в селе Балтай по адресу ул. Ленина, д. 1А (здание ДК), а с 14:00 до 15:30 в поселке Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 102А, кабинет 7 (здание ДК).

В пятницу, 22 июля, в Татищеве и Саратове также можно будет рассказать о волнующих жителей проблемах. С 10:00 до 12:00 в поселке Татищево по адресу ул. Советская, д. 5, каб. 20 (здание ДК), а с 13:00 до 15:00 в Саратове, в микрорайоне Елшанка, по адресу Мало-Елшанская, д. 5, каб. 2 (здание Гимназии №89).

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