фото: архив КП

В Саратове на проспекте избили несовершеннолетних уличных музыкантов. Об этом ГУ МВД города Саратова.

По данным ведомства, конфликт произошел в воскресение, 17 июля на проспекте Столыпина.

К двум подросткам 15 и 17 лет, исполнявшим песни под гитару подошли двое мужчин и попросили исполнить некую песню, подростки отказались. Мужчина бросились с кулаками на музыкантов.

Стражи порядка доставили хулиганов в отделение полиции. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «побои» и составили протоколы по части статье «мелкое хулиганство».

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