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В Саратове арестовано здание галереи «Каштан».

Октябрьский районный суд арестовал здание по адресу улица Вавилова, 6 и участок земли, на котором расположена большая часть здания в мае 2022 года. По данным ряда СМИ, полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту незаконного приобретения права собственности на 2600 кв. м земли под галереей.

Согласно информации н официальном сайте, бизнес-центр был построен в период с 2003 по 2009 годы.

По данным из открытых источников, владелицей «Каштана» является мать опального депутата Сергея Курихина Надежда Шиловская, на нее же оформлена большая часть земли, на которой располагается галерея.

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