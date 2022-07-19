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Общество19 июля 2022 7:53

21-летний житель Балаково пытался поехать воевать за ВСУ

Кирилл Белоусов дистанционно вступил в некое подразделение, куратор которого для начала приказал ему перейти границу
Евгений Бадиков
Государственная граница находится в полутора километрах от поселка

Государственная граница находится в полутора километрах от поселка

21-летний житель Балаково пытался поехать воевать за ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Безработный 21-летний жители Балаково Кирилл Белоусов решил переметнуться на сторону ВСУ в мае, вступив дистанционно в некий легион. Куратор поставил перед молодым человеком задачу пересечь границу в Брянской области. Силовики задержали человека в поселке Белая Березка за полтора километра до границы.

Пока что перебежчик арестован на десять суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, впереди же - уголовное дело за незаконное участие в вооруженном формировании на территории другого государства.

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