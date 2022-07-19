Сергей Лисовский

На 71-ом году жизни скончался Сергей Лисовский. Об этом сообщил зампред регионального правительства Алексей Архипов.

Сегодня, 19 июля, на 71-ом году жизни скончался экс-министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский.

Лисовский родился 17 сентября 1951 года,окончил Саратовский политехнический институт и был доктором технических наук. Профессиональную деятельность начал в 1973 году, работая на саратовском заводе электронного машиностроения по 1988 год. С 18 апреля 2011 по 12 октября 2015 Лисовский был министром промышленности и энергетики Саратовской области. Ушел в отставку с поста министра по собственному желанию.

С 2018 года он был председателем общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Лисовский скончался после продолжительной болезни, из-за которой в свое время он и покинул министерское кресло.

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