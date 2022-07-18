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Жители Саратова в среду останутся без цифрового телевидения. Об этом сообщает региональная РТРС.

В среду, 20 июля, в Саратове вероятны отключения сигнала цифрового телевещания. Это связано с профилактическими работами, предупреждает региональная РТРС.

Трансляции каналов приостановят с 8:00 до 17:00.

В общей сложности профилактика затронет 21 канал и 25 радиостанций (Love Radio, Авторадио, Вести FM (а), Детское радио 88,3, Дисней, Дорожное радио, Европа Плюс, Камеди Радио, Комсомольская Правда, Маяк (а), Монте Карло, Наша Марка_Такси FM, Наше Радио, Новое радио, Радио 7 на семи холмах, Радио NRJ (Энерджи), Радио Ваня, Радио Дача, Радио Рекорд, Радио России ГТРК Саратов (а), Радио Шансон, РТРС-1 (+1), РТРС-2 (0), Релакс 101,1, Суббота, Юмор FM, Ю-ТВ).

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