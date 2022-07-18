фото: Архив КП

В Калининске телефонные мошенники запугали пенсионерку и получили от нее 350 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 23 мая 73-летней жительнице Калининска позвонил неизвестный. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Пожилая женщина забеспокоилась, на что мужчина предложил «решить вопрос», потребовав 350 тысяч рублей. Женщина согласилась, и звонивший попросил передать деньги человеку, стоящему во дворе дома. Пенсионерка отдала незнакомцу, а вскоре выяснилось, что никакой аварии не было.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан – им оказался ранее не судимый житель Калининска 25 лет.

23 мая днем 73-летней жительнице Калининска на стационарный телефон позвонил неизвестный. Он сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП. Ей грозит уголовная ответственность, но вопрос можно решить – надо передать 350 тысяч человеку, который находится во дворе дома. Женщина выполнила это требование, а вскоре выяснилось, что ее дочь не совершала ДТП.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан – им оказался житель Калининска 1997 года рождения, ранее не имевший проблем с законом. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает:

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