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Происшествия18 июля 2022 9:28

В селе под Саратовом тушили магазин

Площадь пожара составила 80 квадратных метров
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В селе под Саратовом тушили магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 17 июля на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в продуктовом магазине в селе Поповка близ Саратова. Площадь пожара в здании на улице Школьной составила 80 квадратных метров. С огненной стихией боролись три пожарных расчета.

Пострадавших нет.

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