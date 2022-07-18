Саратовцев просят приютить трех детей с Донбасса – подростки под обстрелами каждый день

Татьяна Загородняя

Саратовцев просят временно взять в семью трех детей-подростков с Донбасса. Они живут вблизи линии фронта и каждый день рискуют жизнью. Татьяна Загородняя обратилась к согражданам на своей странице ВКонтакте.

- Папа у них воюет, мама не хочет папу оставлять, а ребят нужно вывезти. Кто вывезет, уже знаем, теперь нужна семья, которая приютит ребятишек. В личку жду предложений. И на будущее сформировать банк таких семей, - пишет уполномоченный по правам ребенка в регионе.

На данный момент в Саратовской области находятся 24 ребенка, эвакуированных из зоны БД. Вчера родился там еще малыш, на днях еще родится, они уже получили гражданство России.

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