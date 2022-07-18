В Ровенском районе мужчина утонул во время рыбалки

Фото: СУ СК

В Ровенском районе Саратовской области мужчина утонул во время рыбалки, об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером, 15 июля, 62-летний мужчина со своим знакомым отправились на рыбалку около села Приволжское. Мужчины спустили лодки и отплыли от берега, но вскоре 62-летний рыбак выпал из лодки в воду, начав тонуть. Второй мужчина не смог помочь своему товарищу выбраться.

Тело мужчины было извлечено водолазами сегодня, 18 июля. Следов насилия при осмотре не обнаружено. Будет проведено судебно-медицинское расследования для установления точной причины смерти.

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